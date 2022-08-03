В «Спартаке» назвали условия использования юбилейной формы на матче с «Динамо»

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов рассказал об условиях использования юбилейной формы на матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо». По его словам, решение может быть принято руководством клуба после обсуждения с игроками.

«Возможность того, что команда с 20 августа сыграет в юбилейной форме, есть, — приводит слова Махмутова ТАСС. — Когда станет понятно, получится или нет? Это зависит от финальной даты доставки формы и от того, успеем ли мы сделать определенные промо-материалы. Возможно, совместно с игроками будем решать, в каком матче им будет лучше и интереснее начать играть в этой форме, должна ли она быть домашней или гостевой. Есть ряд концептуальных вопросов. Но то, что начиная с 20 августа, со встречи с «Динамо», мы можем выйти в новой форме, — это правда».

Также коммерческий директор красно-белых ответил на вопрос о том, станет ли юбилейная форма основной.

«Будем думать, финального решения по поводу того, будем ли мы часто играть в новой, юбилейной, форме, еще не принято. Но то, что форма должна быть у нас до матча с «Динамо», — факт», — сказал он.

2 мая американский производитель спортивных товаров Nike принял решение прекратить начавшееся в 2005 году сотрудничество со «Спартаком» в связи с неучастием московского клуба в еврокубках в сезоне-2022/23. Несмотря на это, красно-белые продолжают играть в форме, разработанной на сезон-2021/22.