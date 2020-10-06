В «Уфе» опровергли информацию об отставке Евсеева

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о возможной отставке Вадима Евсеева.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что его место может занять Алексей Стукалов — главный тренер «Велеса».

— На сегодняшний день появившаяся информация о смене тренера и предполагаемых претендентах достоверной не является, — заявил Мурзагулов «СЭ».

«Уфа» после 10 туров занимает 15-е место с 6 очками в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России. (Севастиан Терлецкий)