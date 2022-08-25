В «Тоболе» прокомментировали информацию об интересе «Торпедо» к нападающему Сергееву

Пресс-атташе «Тобола» Каскырбай Койшиманов прокомментировал информацию об интересе «Торпедо» к нападающему команды Игорю Сергееву.

«В настоящий момент Сергеев — игрок «Тобола», — приводит слова Койшиманова Sport24. — У него контракт. Может быть, «Торпедо» связывалось с самим нападающим».

В нынешнем сезоне 29-летний узбек забил 6 мячей в 16 матчах за «Тобол» в чемпионате Казахстана. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.