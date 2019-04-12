В суде Кокорина и Мамаева зачитали расшифровку конфликта с водителем Соловчуком. Много мата и угроз

На слушаниях по обвинению футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева после неявки второго приглашенного сегодня свидетеля приступили к зачитыванию материалов из томов дела. В частности, гособвинитель озвучила расшифровку реплик во время стычки компании и водителя Виталия Соловчука.

На суде узнали:

– в ходе конфликта обильно использовалась ненормативная лексика

– Соловчук просил остановить избиение: "Прекратите, я вас умоляю!"

– звучала фраза: "С какого ты назвал нас "петухами"? Лично тебе мы чего сделали? Так вроде бы нормальный человек. Зачем так говоришь? Ты так сказал? Когда моего брата обзывают петушком, зачем?"

– звучали угрозы причинения вреда здоровью, вопросы "Есть ли у тебя дети?"

– звучали фразы водителя: "Я очень хочу сесть в машину"

– в компании звучали фразы: "Просто так нельзя называть хороших людей! Понял? Запомнил? Еще раз брата так назовешь, ты умрешь!"

– в компании звучали фразы: "Кирилл, Кирилл, уйди уже. Он получил уже!"

– в компании звучали фразы: "Моего брата нельзя так называть. Клянусь матерью!"

– "Я понял-понял", – говорил Соловчук. "Ты в следующий раз думай, кого петухами называешь!" – звучало ему в ответ

– судя по расшифровке, Кирилл Кокорин угрожал жизни Соловчука

– в конце записи звучит: "Если заяву напишешь, я тебя найду. Я твои номера сфотографировал. Я тебя в рот ***"

Мамаев и Кокорины слушали расшифровку с задумчивыми взглядами. Ни о каких появлявшихся ранее улыбках речи уже не шло. Кирилл в конце чтения прокурора грустно смотрел на свою мать Светлану. Защита выразила претензию тем, что госвобвинитель зачитывала не все, а только устраивающие ее части. Вдобавок адвокат Андрей Ромашов отметил, что не было экспертизы, подтверждающей личности тех, чьи голоса звучат на этой записи. Ромашов и Игорь Бушманов также попытались доказать, что предоставленные доказательства не являются достоверными и обращают внимание, в частности, на вчерашние показания самого Соловчука. (Александр Рогулев, Андрей Михайлов)

Что сегодня ждет Кокорина и Мамаева в суде? Live!