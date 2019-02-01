В суд поступило ходатайство следствия о продлении ареста Кокорину и Мамаеву

В Тверской суд Москвы поступили материалы следствия с ходатайством о продлении ареста нападающему "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву.

- В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Павлу Мамаеву и Александру Кокорину до 8 апреля, - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Тверского суда Анастасии Дзюрко.

Она также добавила, что заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 6 февраля в 12:00.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Срок содержания под стражей истекает 8 февраля.

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