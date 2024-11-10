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Сегодня, 18:32

В «Спартаке» объяснили уход Амарала с поста спортивного директора клуба

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев после победы над «Акроном» (4:0) в 15-м туре РПЛ ответил на вопросы об уходе спортивного директора Томаша Амарала из клуба.

— С победой! Очень хорошая игра, — начал Малышев. — Отлично выглядели.

— Чьим решением был уход Амарала?

— Совместное решение клуба и Томаша.

— Какие причины?

— Останется внутри клуба. Решение принято. Томаш сегодня попрощался с командой. Решение принято некоторое время назад. Сегодня решили объявить. Благодарны ему за работу, которую он провел. Говорим не ради вежливости, формальности. Он не только сделал несколько успешных трансферов — Угадьде, Барко, провел также системную работу

Решение принято, время двигаться дальше пришло. Уверен, в другом клубе Амарал поможет ему. Хотелось бы выстраивать клуб в условиях стабильности. Спортивный директор важный человек в клубе. Хотелось бы строить структуру. Но получилось так, как получилось.

— Нет опасений, что он привез шесть игроков летом, новый спортивный директор начнет чистку?

— Не знаю, что будет. У нас есть стратегия, которой мы придерживаемся. Она основана на наигрывании молодых футболистов, на приглашении зарубежных игроков, чтобы усиливать команду. Новый спортивный директор будет также исходить из этого, — сказал Малышев.

Амарал занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее он работал скаутом в «Бенфике». «Спартак» объявил об уходе специалиста 10 ноября.

После 15 матчей «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
Томаш Амарал
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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10.11 15:15
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