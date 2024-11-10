Бакаев — об удалении в матче со «Спартаком»: «Мои аплодисменты не были в адрес судьи»
Нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев прокомментировал эпизод с удалением в матче 15-го тура РПЛ против «Спартака» (0:4). Футболист оставил свою команду в меньшинстве на 86-й минуте.
— Объясни ситуацию с удалением.
— Я ничего не сказал. Мы поговорили, он мне объяснил ситуацию: «Да, ты сыграл чисто, но при этом я свистнул, потому что у вас лежит игрок, если бы пошла контратака, то вы были бы без игрока». Тогда дай доиграть! При этом, после этого свистка он не отдает нам мяч, он оставляет это как мой фол, хотя говорит, что это не фол. Он мне дает желтую за эмоциональную реакцию, согласен, она была по делу. Потом он дает красную за аплодисменты, он расценил это как реакцию на желтую карточку. Но нет, это не было в адрес судьи, я хлопал как это делают болельщики, мол давайте-давайте.
«Акрон» с 16 очками располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
(Александр Абустин)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
3
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|2 : 1
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|2 : 1
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|3 : 1
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|1 : 2
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|4 : 0
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3