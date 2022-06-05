Агент Миладиновича — о будущем игрока: «Сочи» рассчитывает на него, 13 июня отправится в расположение клуба»

Агент Антон Синьков, представляющий интересы защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«У Ивана контракт был продлен на два года еще перед прошлом сезоном, когда он уходил в аренду в «Нижний Новгород». В данный момент у него действующий контракт двухгодичный. «Сочи» рассчитывают на него, поэтому 13 июня он отправится в расположение клуба», — сказал Синьков «СЭ».

Миладинович, арендованный у «Сочи», в этом сезоне провел за «Нижний Новгород» 14 матчей. В прошлом сезоне 27-летний защитник сыграл за сочинский клуб 24 матча и забил один гол.