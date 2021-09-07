В Швейцарии сообщили, что «Ахмат» интересуется нападающим «Вольфсбурга»
20:06
«Ахмат» проявляет интерес к нападающему «Вольфсбурга» Адмиру Мехмеди, утверждает Watson.
Сделка должна быть оформлена максимально быстро, так как трансферное окно в России закрывается 7 сентября. Поэтому возможность трансфера оценивается, как «очень низкая».
«Вольфсбург» не включил 30-летнего швейцарца в заявку на матчи Лиги чемпионов. Вероятно, это одна из причин, по которой футболист занялся поиском нового клуба.
В прошлом сезоне нападающий провел 18 матчей в бундеслиге и сделал 2 голевые передачи.
Отметим, что Мехмеди был в составе сборной Швейцарии на Евро-2020. До «Вольфсбурга» он выступал за «Байер», «Фрайбург» и киевское «Динамо».
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