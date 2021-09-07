Как стало известно «СЭ», «Локомотив» хочет подписать контракт с врачом «Спартака» Глебом Черновым. Железнодорожники предложили специалисту долгосрочный контракт.

29-летний врач уже работал в «Локо» с 2017 по 2019 год. Он занимался игроками второй команды. После этого Чернов перешел на работу в «Спартак».