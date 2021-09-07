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«Локомотив» хочет подписать контракт с врачом «Спартака»

20:30
Глеб Чернов. Фото Instagram
Глеб Чернов. Фото Instagram
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив» хочет подписать контракт с врачом «Спартака» Глебом Черновым. Железнодорожники предложили специалисту долгосрочный контракт.

29-летний врач уже работал в «Локо» с 2017 по 2019 год. Он занимался игроками второй команды. После этого Чернов перешел на работу в «Спартак».

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Максим Алланазаров все материалы автора

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