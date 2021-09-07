Как стало известно «СЭ», «Зенит» согласовал с Роспотребнадзором увеличение максимального числа болельщиков на игру 7-го тура Тинькофф российской премьер-лиги с «Ахматом».

Трибуны «Газпром Арены» разрешено заполнить на 30 процентов от максимальной вместимости стадиона, а значит посещаемость матча составит от 15 до 20 тысяч зрителей. При этом все они будут обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить средства защиты, находясь на территории стадиона.

По предварительной информации, допуск на «Газпром Арену» будет осуществляться только по QR-коду с портала Госуслуг РФ — его могут получить те, кто полностью вакцинировался от Covid-19, переболел им в течение полугода или сделал ПЦР-тест не ранее, чем за три дня до матча.

Напомним, в двух предыдущих домашних матчах текущего сезона (с «Краснодаром» и ЦСКА) «Зенит» мог впустить на «Газпром Арену» лишь 1000 зрителей.

Матч 7-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» пройдет 11 сентября. Начало — в 16:30 по московскому времени.