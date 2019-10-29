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В Санкт-Петербурге проводят обыски у генподрядчика систем безопасности «Газпром Арены»

15:57

Следователи и сотрудники ФСБ пришли с обысками к генподрядчику систем безопасности на «Газпром Арене» — ООО «Группа компаний «Охрана» и его поставщикамю, сообщает 78.ru.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что стоимость оборудования систем безопасности завышалась. При этом представители группы компаний все отрицают.

Ранее суд назначил предварительное слушание по делу бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна. Его обвиняют в хищении 50 млн рублей при строительстве стадиона «Газпром Арена».

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Дополнительная информация

https://78.ru/news/2019-10-29/v_peterburge_provodyat_obiski_u_genpodryadchika_sistem_bezopasnosti_gazprom_areni

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