Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров объяснил причины неудач сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.

— Что с «Зенитом» происходит?

— Лидеры не готовы. А иностранцы, которых покупали под Лигу чемпионов, не приносят результата. Их брали, чтобы помогали в трудную минуту. Именно в еврокубках, в РПЛ можно и своими силами справиться.

— Вы о Малкоме и Венделе?

— Разумеется. Они должны были дополнить связку Барриос — Дуглас Сантос, которые неплохо смотрятся.

— Вендел совсем не впечатляет?

— Про него даже сказать нечего. Темная лошадка. Вроде бегает, старается, но... Для начала парня нужно вписать в игру. А времени на это нет. Да и вообще не думаю, что Вендел был приоритетным трансфером для «Зенита». Просто не смогли взять тех, кого хотели.

— Зато Малком в какой-то момент вспыхнул.

— Вспыхнуть — это в каждом матче забивать и отдавать голевые. А у Малкома статистика скромная. Мне кажется, у человека, который приехал из «Барселоны», и скорость должна быть повыше, и индивидуальные качества посильнее.

— Все понятно.

— Впрочем, чтобы оценить потенциал Малкома, надо увидеть его в оптимальном состоянии в Лиге чемпионов. Но такой возможности нет второй год. Слишком много травм.

— Ваши слова: «Лидеры «Зенита» не готовы». Устали?

— Да с чего? Они же в РПЛ больше половины матчей играют вполноги! Для победы над клубами уровня «Ротора» или «Уфы» этого достаточно. Включился минут на 30-40, и все, результат сделан. Дальше можно поберечься, сэкономить силы.

— Печальная картина.

— О том и речь. Вот поэтому и в еврокубках проблемы. Там-то играем с командами, которые в своих чемпионатах привыкли проводить матчи на максимальных скоростях с первой до последней минуты.

— Матч с тульским «Арсеналом» видели?

— Фрагменты — я на рыбалке был. Странно, что «Зенит» так мало моментов создал. Единственное, что порадовало — центр обороны, где впервые за долгие годы вышли питерские воспитанники, Прохин и Чистяков. Отличный пример для молодых. Они должны быть более наглыми, никого не бояться, выгрызать свой шанс зубами. Ну и в телефонах поменьше сидеть. (Александр Кружков)

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