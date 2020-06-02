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В РПЛ заверили: в календаре все команды в равных условиях

17:24

Российская премьер-лига на своем официальном сайте выступила с разъяснением некоторых требований, на условиях которых возобновляется чемпионат России. Старт сезона намечен на 19 июня.

— Календарь составлен таким образом, чтобы все команды были в равных условиях и у каждой было минимум три дня на подготовку к матчу.

— Как будут показывать игры?

— Несмотря на плотность расписания матчей, мы проработали временные слоты таким образом, чтобы основному вещателю было максимально удобно обеспечить показ на своих ресурсах. Подробное расписание трансляций будет опубликовано позднее.

Опубликован календарь РПЛ: ЦСКА — «Зенит» сыграют 20 июня

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