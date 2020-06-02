В РПЛ заверили: в календаре все команды в равных условиях
17:24
Российская премьер-лига на своем официальном сайте выступила с разъяснением некоторых требований, на условиях которых возобновляется чемпионат России. Старт сезона намечен на 19 июня.
— Календарь составлен таким образом, чтобы все команды были в равных условиях и у каждой было минимум три дня на подготовку к матчу.
— Как будут показывать игры?
— Несмотря на плотность расписания матчей, мы проработали временные слоты таким образом, чтобы основному вещателю было максимально удобно обеспечить показ на своих ресурсах. Подробное расписание трансляций будет опубликовано позднее.
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