В РФС обсудили ребрендинг организации и смену названий лиг

В формате видеоконференцсвязи состоялось заседание Комитета по маркетингу РФС под председательством Дениса Соловьева. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что участники конференции вопросы ребрендинга РФС, нейминга лиг, а также согласовали предложенную маркетинговую стратегию, которая будет использована при реорганизации ПФЛ. Кроме того, по итогам заседания был принят в работу проект «Цифровой стадион» — медиа-платформа развлекательных онлайн-сервисов и медиаконтента, позволяющая погрузиться в атмосферу основных стадионов страны.

«Для повышения привлекательности футбола для зрителей необходимо запускать принципиально новые продукты и форматы, основная цель которых создание эксклюзивного медиаконтента, — сказал Денис Соловьев. — С помощью проекта «Цифровой стадион» мы хотим обеспечить эффект присутствия зрителей для игроков и создать эффект сопричастности для болельщиков. С нашей точки зрения запуск полноценной платформы с интерактивными функциями позволит любителям футбола почувствовать себя частью игры, находясь в любой точке мира.

Большое внимание мы уделяем обсуждению будущего ребрендинга РФС и вариантам названий лиг. Единый нейминг является необходимым подходом для формирования общей стратегии позиционирования и коммуникации в футболе. На данный момент принята предложенная маркетинговая стратегия ПФЛ в качестве основного рабочего документа при реорганизации лиги».