"В раздевалке после матча подбросили к потолку". Капитан "Урала" рассказал о том, как отметил 300-й матч за клуб

Капитан "Урала" Артем Фидлер, который сыграл против "Ростова" свой 300-й матч в составе уральской команды (2:2) рассказал, как относится к этому факту и подвел итоги встречи.

- Этот матч хотелось бы выиграть, есть чувство неудовлетворенности, - заявил Фидлер в интервью клубной пресс-службе. - Встреча получилась интересной для зрителей с обилием атак на ворота обеих команд, а лучший матч, думаю, у меня впереди.

Перед матчем ребята из "Ростова", с которыми мы раньше вместе играли, уже поздравляли с 300-м матчем за "Урал". А в раздевалке ребята из моей команды взяли за руки и подбросили к потолку. Приятно сыграть за родной клуб столько матчей, но старался от абстрагироваться от этих мыслей.

36-летний полузащитник выступает за "Урал" с 2005 года, с перерывом на выступления в "Кубани" в 2011-2013 годах. За этот период Фидлер забил за уральскую команду 17 голов и отдал 11 голевых передач.

📺Капитан «Урала» Артём Фидлер рассказал о том, каким получился его трёхсотый матч за уральский клуб. #УралРостов

_______https://t.co/dwv7XNIMcT — ФК Урал (@FCURAL) August 4, 2019

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