Мамаев, Григалава и Сабович покинули «Химки»

Игроки «Химок» Павел Мамаев, Гиа Григалава и Бесард Сабович покинули команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашения с футболистами заканчивают действия 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник Юрий Жирков также покинет клуб.

33-летний Мамаев сыграл в одной официальной встрече за клуб. На счету 32-летнего Григалавы 10 игр, у 24-летнего Сабовича гол+пас в 23 матчах сезона.

«Химки» по итогам стыковых матчей обыграли «СКА-Хабаровск» и остались в премьер-лиге.