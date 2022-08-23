В «Нижним Новгороде» подтвердили переговоры по аренде нападающего «Шерифа» Янсане

Заместитель гендиректора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике и развитию молодежного футбола Игорь Кудряшов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что клуб заинтересован в аренде нападающего «Шерифа» Момо Янсане.

«Переговоры по Момо есть. Пока он еще не присоединился к нам. Речь идет об аренде игрока. Как будет конкретика, тогда все узнаете», — сказал Кудряшов «СЭ».

Ранее, как сообщал Metaratings.ru, «Нижний Новгород» возьмет в аренду с правом выкупа нападающего «Шерифа» Момо Янсане. По информации источника, арендуя 25-летнего игрока сборной Гвинеи, нижегородский клуб с большой долей вероятности завершит поиски на позицию нападающего.

25-летний нападающий выступал на правах аренды в «Нижнем Новгороде» и помог ему выйти в РПЛ. Всего в нижегородском клубе Янсане провел 16 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.