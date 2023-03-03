В «Локомотиве» следят за ситуацией вокруг Педриньо

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали «СЭ» ситуацию вокруг полузащитника Педро Габриэла (Педриньо), находящегося в «Сан-Паулу» на правах аренды.

«Мы внимательно следим за ситуацией вокруг полузащитника Педриньо», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива»

2 марта появилась информация, что бывшая девушка игрока «Локомотива» Аманда Нуньес обвинила футболиста в домашнем насилии. Девушка написала заявление в полицию, добавив, что он угрожал ей, оскорблял и нанес телесные повреждения. У потерпевшей были обнаружены следы травм, которые были задокументированы.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии 23-летний Педриньо принял участие в 10 матчах, в которых забил 3 мяча.