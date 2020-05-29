Экс-главный тренер «Казанки» Денис Клюев отметил, что не был удивлен уходу Юрия Семина? из «Локомотива». Клуб решил не продлевать контракт со специалистом.

— Слухи об этом ходили не первый месяц. Да и я в «Локомотиве» проработал много лет при разных руководителях, чтобы удивляться определенным решениям, — цитируют «Известия» Клюева. — Сам год назад прошел через расставание с клубом, хоть его не назовешь таким драматическим, как сейчас у Юрия Палыча.

— Говорят, в успехах Семина последних четырех лет велика заслуга его штаба. Согласны?

— Я ведь с его помощниками общался очень много. Да и почти всех их знаю еще со времен, когда мы играли друг против друга. Думаю, не приходится сомневаться в большом понимании игры со стороны Димы Лоськова, Юрия Батуренко и Заура Хапова. А в случае с Олегом Пашининым и Саркисом Оганесяном я мог убедиться в этом лично, поскольку в 2013-2015 годах оба работали у меня в штабе молодежной команды «Локомотива». И оставили о себе только положительное впечатление и в человеческом, но и в профессиональном плане.