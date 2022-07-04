В «Локомотиве» прокомментировали новую аренду Сильянова в «Ростов»
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал решение клуба снова отдать защитника Александра Сильянова в аренду в «Ростов».
«В «Локомотиве» высокий уровень конкуренции среди фланговых защитников. Такая ситуация максимально благоприятна для тренерского штаба, но бывает тяжёлой для футболистов, стремящихся получать игровую практику и расти. Мы обсуждали развитие карьеры Александра Сильянова с ним и его представителем и совместно решили, что на данный момент продолжение выступлений за «Ростов» — оптимальный для Александра вариант. В «Ростове» у него будет возможность регулярно играть, а благодаря выступлениям за ростовчан в прошлом сезоне он знаком с требованиями тренерского штаба, ему не надо будет адаптироваться к игровой модели клуба. Желаю Александру успешно играть в составе «Ростова» и вернуться в «Локомотив», став сильнее!» — цитирует Цорна сайт красно-зеленых.
В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 12 матчах за ростовский клуб и отметился 2 результативными передачами. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -