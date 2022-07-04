«Ростов» снова арендовал Сильянова у «Локомотива»
«Локомотив» и «Ростов» достигли договоренности о продолжении выступлений защитника Александра Сильянова за ростовчан на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано на сезон-22/23, сообщает пресс-служба московского клуба.
«Желаем Александру регулярной игровой практики, отсутствия травм и ждем после завершения сезона в Черкизово», — говорится в заявлении «Локо».
В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 12 матчах за ростовский клуб и отметился 2 результативными передачами. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
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