В «Локомотиве» ответили на вопрос о будущем Керка и Едвая

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» о будущем Тина Едвая и Джирано Керка, выступающих в других клубах на правах аренды.

— У «Локомотива» много иностранцев в аренде: Керк, Едвай. Понятно ли, что с ними будет по окончании арендного соглашения?

— Так же хочу сказать, что мы сегодня занимаемся всеми. С агентами и игроками мы на связи. Вот, видите, Вильсон Изидор с нами! — сказал Нагорных «СЭ».

Керк и Едвай на правах аренды покинули «Локомотив» в январе. Голландец перешел в бельгийский «Антверпен», а хорват выступает за «Аль-Айн» из ОАЭ.