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В «Локомотиве» ответили на вопрос о будущем Дмитрия Баринова

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что в клуб не поступало новых предложений о трансфере полузащитника команды Дмитрия Баринова.

«Новых предложений не поступало. Это наш капитан, наш игрок. Я не могу точно сказать по предложению от «Алавеса», если что-то и было, то, наверное, неадекватное. Готовы ли расстаться с ним в летнее трансферное окно? Мы сейчас ни с кем не готовы расстаться, потому что вся команда сегодня является единым боевым коллективом», — цитирует Нагорных ТАСС.

27-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». На его счету 222 матча за основную команду железнодорожников, в которых он забил 10 мячей и сделал 17 результативных передач. Контракт полузащитника рассчитан до июля 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Баринова в 8 миллионов евро.

Источник: ТАСС
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
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 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
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 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
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 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
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ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
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Спартак – Факел
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