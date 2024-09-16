В «Локомотиве» отметили положительные результаты академии

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» высказался о прогрессе молодых игроков команды.

«Положительно смотрим на старт сезона, довольны молодыми футболистам. Академия дает результаты! Как раз то, что мы затаивали», — сказал Филатов «СЭ».

«Локомотив» 14 сентября обыграл «Оренбург» со счетом 4:2 в матче 8-го тура РПЛ. Красно-зеленые идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. Лидирует «Зенит» (20).