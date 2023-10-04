В «Локомотиве» заявили, что не обсуждали возможное подписание Джикии

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» о возможном подписании защитника «Спартака» Георгия Джикии.

— Главный тренер на днях заявил, что Джикия весьма интересный игрок.

— А вы сомневаетесь, что Джикия интересный? Я тоже нет. Но возможный переход мы не обсуждали.

Джикия три последних матча «Спартака» в РПЛ провел на скамейке запасных. Всего в сезоне-2023/24 29-летний футболист принял участие в 8 играх и не отличился результативными действиями.

После матча 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» (0:4) Джикия высказался о своем игровом времени в текущем сезоне. Он заявил, что в будущем будет хорошее интервью, где он ответит на все вопросы.