Изидор: «У меня нет личных целей. Я хочу выиграть РПЛ с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о своих целях в нынешнем сезоне. По словам 21-летнего француза, он хочет выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«У меня нет личных целей, — приводит слова Изидора Corse Matin. — Я хочу выиграть РПЛ с «Локомотивом». Несмотря на то что у нас не было много приобретений, мы укрепились на ключевых позициях. Еще рано судить, но мы полны решимости бороться до конца».

В нынешнем сезоне нападающий забил один мяч и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за железнодорожников в РПЛ. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После четырех туров РПЛ «Локомотив» набрал два очка и занимает 14-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на восемь баллов.