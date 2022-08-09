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Изидор: «У меня нет личных целей. Я хочу выиграть РПЛ с «Локомотивом»

Изидор заявил, что хочет выиграть чемпионат России с «Локомотивом»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о своих целях в нынешнем сезоне. По словам 21-летнего француза, он хочет выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«У меня нет личных целей, — приводит слова Изидора Corse Matin. — Я хочу выиграть РПЛ с «Локомотивом». Несмотря на то что у нас не было много приобретений, мы укрепились на ключевых позициях. Еще рано судить, но мы полны решимости бороться до конца».

В нынешнем сезоне нападающий забил один мяч и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за железнодорожников в РПЛ. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После четырех туров РПЛ «Локомотив» набрал два очка и занимает 14-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на восемь баллов.

Источник: https://www.corsematin.com/articles/interview-wilson-isidor-lancien-joueur-du-fc-bastia-borgo-est-sur-de-bons-rails-en-russie-129118
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
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П
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 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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