В Госдуме поддержали идею натурализации Промеса

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о возможной натурализации 31-летнего нидерландского вингера «Спартака» Квинси Промеса.

«Дать гражданство Промесу? Мне очень нравится этот игрок! Если команда приняла его и будет ходатайствовать перед РФС о том, что он готов выступать в РПЛ не как легионер, а как российский спортсмен, то почему нет? Однако я сторонник того, чтобы давать россиянам играть. Считаю, что к вопросам гражданства нужно подходить взвешено», — приводит слова Свищева Legalbet.

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец провел за «Спартак» 25 матчей, забил 18 мячей и отдал девять результативных передач.