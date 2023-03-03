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Бейл — о своем Telegram-канале: «Пытаюсь говорить по-русски, это помогает улучшить уровень языка»

Бейл рассказал, почему решил создать свой Telegram-канал
Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл объяснил «СЭ», почему решил создать телеграм-канал.

«Я создал телеграм-канал, чтобы иметь связь с болельщиками. Мне кажется, им интересно смотреть за тем, что происходит за футбольным полем. Общение? Иногда я перевожу какие-то их сообщения, плюс немного говорю. Пытаюсь говорить по-русски, это помогает улучшить мой уровень языка», — сказал Бейл «СЭ».

Контракт «Крыльев Советов» с голландцем рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне на его счету 24 матча, 1 гол и 2 результативные передачи.

ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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