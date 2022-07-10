В «Динамо» рассказали о перспективах проведения Кубка лиги в предстоящем сезоне

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о перспективах проведения Кубка лиги в предстоящем сезоне.

«На следующей неделе у нас дедлайн по Кубку лиги. Работа ведется. Верю ли в возможность проведения турнира? Конечно!» — заявил Пивоваров.

Предполагается, что новый турнир сможет заполнить паузы, которые появятся в календаре из-за отсутствия еврокубков, до которых российские команды не были допущены в сезоне-2022/23. Формат турнира следующий: группы по четыре команды, далее — плей-офф по два матча и финал.