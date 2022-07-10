«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матче
Московское «Динамо» в товарищеском матче сыграло вничью с «Локомотивом». Встреча закончилась со счетом 3:3.
Отметим, что команды провели три тайма по 45 минут.
Эта встреча также стала прощальной для защитника красно-зеленых Бориса Ротенберга.
Товарищеские матчи. Клубы
«Локомотив» — «Динамо» — 3:3 (1:0)
Голы: Фассон, 17 (1:0). Миранчук, 57 (2:0). Изидор, 69 (3:0). Грулев, 69 (3:1). Смолов, 77 (3:2). К.Тюкавин, 90+21 (3:3).
«Локомотив»: Худяков (М.А.Гильерме, 90+1), Живоглядов (М.Ненахов, 90+1), Едвай (М.Мампасси, 90+1), Фассон (К.Марадишвили, 90+1), Миранчук (Д.Куликов, 74. С.Бабкин, 90+31), Баринов (Б.Ротенберг, 84. М.Петров, 90+1. А.П.Ларин, 90+31), Тикнизян (Е.Погостнов, 90+1), Карпукас (С.Магкеев, 78), Камано (Д.Попов, 90+1. В.Раков, 90+31), Керк (А.Бека Бека, 84), Изидор (М.Раконьяц, 90+1).
«Динамо»: Шунин (И.Лещук, 90+1), Паршивлюк (Г.Варела, 77. В.Карапузов, 90+29), Скопинцев (Цесь, 90+1), Сазонов (Р.Шагиахметов, 90+1), Кутицкий (Д.Осокин, 90+1), Фомин (Д.Бегун, 90+1), Грулев (Д.Лесовой, 84), Моро (Г.Сулаквелидзе, 90+1), Макаров (А.Захарян, 77. И.Зазвонкин, 90+28), Гагнидзе (К.Тюкавин, 77), Смолов (Я.Гладышев, 77).
Предупреждения: Едвай, 32. Изидор, 67. С.Магкеев, 90+29.
10 июля. Москва. Стадион «РЖД Арена».
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -