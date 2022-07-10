«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матче

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Московское «Динамо» в товарищеском матче сыграло вничью с «Локомотивом». Встреча закончилась со счетом 3:3.

Отметим, что команды провели три тайма по 45 минут.

Эта встреча также стала прощальной для защитника красно-зеленых Бориса Ротенберга.

Товарищеские матчи. Клубы

«Локомотив» — «Динамо» — 3:3 (1:0)

Голы: Фассон, 17 (1:0). Миранчук, 57 (2:0). Изидор, 69 (3:0). Грулев, 69 (3:1). Смолов, 77 (3:2). К.Тюкавин, 90+21 (3:3).

«Локомотив»: Худяков (М.А.Гильерме, 90+1), Живоглядов (М.Ненахов, 90+1), Едвай (М.Мампасси, 90+1), Фассон (К.Марадишвили, 90+1), Миранчук (Д.Куликов, 74. С.Бабкин, 90+31), Баринов (Б.Ротенберг, 84. М.Петров, 90+1. А.П.Ларин, 90+31), Тикнизян (Е.Погостнов, 90+1), Карпукас (С.Магкеев, 78), Камано (Д.Попов, 90+1. В.Раков, 90+31), Керк (А.Бека Бека, 84), Изидор (М.Раконьяц, 90+1).

«Динамо»: Шунин (И.Лещук, 90+1), Паршивлюк (Г.Варела, 77. В.Карапузов, 90+29), Скопинцев (Цесь, 90+1), Сазонов (Р.Шагиахметов, 90+1), Кутицкий (Д.Осокин, 90+1), Фомин (Д.Бегун, 90+1), Грулев (Д.Лесовой, 84), Моро (Г.Сулаквелидзе, 90+1), Макаров (А.Захарян, 77. И.Зазвонкин, 90+28), Гагнидзе (К.Тюкавин, 77), Смолов (Я.Гладышев, 77).

Предупреждения: Едвай, 32. Изидор, 67. С.Магкеев, 90+29.

10 июля. Москва. Стадион «РЖД Арена».