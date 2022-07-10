Новичок «Локомотива» Фассон рассказал, почему согласился на переход в московский клуб

Новичок «Локомотива» Лукас Фассон рассказал, почему согласился на переход в московский клуб.

«Выбрал «Локомотив» потому что считаю, что это отличная возможность для меня продолжить свою карьеру и развиваться как футболист. Плюс клуб очень дружелюбен к иностранцам. Я знаю об отстранении. Это не проблема», — заявил футболист.

8 июня «Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником сроком на 4 года.

Ранее Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе», а также за вторую команду «Сан-Паулу» и чилийский «Депортес Ла-Серена».