Новичок «Локомотива» Фассон рассказал, почему согласился на переход в московский клуб
Новичок «Локомотива» Лукас Фассон рассказал, почему согласился на переход в московский клуб.
«Выбрал «Локомотив» потому что считаю, что это отличная возможность для меня продолжить свою карьеру и развиваться как футболист. Плюс клуб очень дружелюбен к иностранцам. Я знаю об отстранении. Это не проблема», — заявил футболист.
8 июня «Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником сроком на 4 года.
Ранее Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе», а также за вторую команду «Сан-Паулу» и чилийский «Депортес Ла-Серена».
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ЦСКА – Урал
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Ахмат – Спартак
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|17.07
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Торпедо – Сочи
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
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