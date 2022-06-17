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В «Динамо» прокомментировали подписание контракта с сербским тренером Йокановичем

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Динамо» прокомментировал подписание соглашения с сербским специалистом Славишей Йокановичем.

«Мы рады приветствовать Славишу в «Динамо». Нам предстоит проделать много непростой, но интересной и, надеемся, успешной работы. Все задачи будем решать совместными усилиями, во всем помогая друг другу. Важно, что новый главный тренер полностью разделяет наши базовые приоритеты — это дисциплина, ответственность, концентрация на достижении целей и самоотдача.

Руководство клуба, как и всегда, обеспечит тренерскому штабу и команде максимально комфортные условия для реализации намеченных спортивных планов и развития всей футбольной вертикали «Динамо». И конечно, мы надеемся, что болельщики окажут новому главному тренеру свою поддержку», — цитирует Пивоварова сайт бело-голубых.

Контракт с 53-летним сербским специалистом рассчитан на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

 
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Источник: https://fcdm.ru/news/pavel-pivovarov-iokanovic-polnostiu-razdeliaet-bazovye-prioritety-kluba
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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