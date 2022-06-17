Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера «Динамо»..

«Я не слышал о таком тренере. Посмотрим, как все сложится у команды с ним. Никто не может дать гарантию, получится у тренера что-то или нет, это футбол. Здесь только можно будет потом проанализировать, что произошло с командой, принес он пользу или нет. Все равно я, конечно, больше хочу видеть наших специалистов, наших легенд клуба, чтобы они были главными тренерами и у руководства команды. И я был бы двумя руками за, если бы это был кто-то из российских футболистов, кому бы доверяли и помогали», — сказал Булыкин «СЭ».

17 июня 53-летний сербский подписал контракт с «Динамо» на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25.

Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды.

Экс-футболист «Динамо» Руслан Пименов в комментарии «СЭ» заявил, что Йокановичу будет проще работать в «Динамо» в плане психологии.