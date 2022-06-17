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Булыкин — о Йокановиче в «Динамо»: «Хочу больше видеть российских специалистов»

Булыкин заявил, что не слышал о новом тренере «Динамо» Йокановиче
Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Славиша Йоканович.
Фото Global Look Press

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера «Динамо»..

«Я не слышал о таком тренере. Посмотрим, как все сложится у команды с ним. Никто не может дать гарантию, получится у тренера что-то или нет, это футбол. Здесь только можно будет потом проанализировать, что произошло с командой, принес он пользу или нет. Все равно я, конечно, больше хочу видеть наших специалистов, наших легенд клуба, чтобы они были главными тренерами и у руководства команды. И я был бы двумя руками за, если бы это был кто-то из российских футболистов, кому бы доверяли и помогали», — сказал Булыкин «СЭ».

17 июня 53-летний сербский подписал контракт с «Динамо» на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25.

Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды.

Экс-футболист «Динамо» Руслан Пименов в комментарии «СЭ» заявил, что Йокановичу будет проще работать в «Динамо» в плане психологии.

Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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Пименов — о Йокановиче: «Ему будет проще в плане психологии зайти в «Динамо»

В «Динамо» прокомментировали подписание контракта с сербским тренером Йокановичем
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

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Реми Кабелла

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Краснодар

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