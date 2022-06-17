Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:52

В «Динамо» отметили высокий профессионализм нового главного тренера Йокановича

Читать «СЭ» в

В «Динамо» отметили высокий профессионализм нового главного тренера Йокановича

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал заключение контракта с главным тренером Славишей Йокановичем.

«Добро пожаловать в «Динамо», Славиша! Мы особенно признательны Йокановичу за его решение с учетом текущей ситуации. Славиша имеет богатый опыт работы в самых конкурентных лигах. Надеемся, что его высокий профессионализм и желание добиваться побед помогут клубу продолжать прогрессировать, достигать высоких результатов и привлекать зрителей зрелищным футболом на трибуны «ВТБ Арены», — цитирует Гафина пресс-служба «Динамо».

В пятницу «Динамо» объявило о подписании контракта с 53-летним сербским специалистом на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25.

Ранее серб тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды. Йоканович на посту главного тренера «Динамо» сменил Сандро Шварца.

Источник: https://fcdm.ru/news/dmitrii-gafin-slavisa-imeet-bogatyi-raboty-v-samyx-konkurentnyx-ligax
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Обида, длиною в вечность. Почему «Спартак» стал слишком похож на истеричную женщину
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Йоканович о работе в «Динамо»: «Возможность открыть для себя новый чемпионат — это тоже дополнительная мотивация»
Агент Комличенко сообщил, что форвард готовится к предсезонным сборам с «Динамо»
Агент заявил об отсутствии конфликта между Мирзовым и главным тренером «Химок» Юраном
Агент новичка ЦСКА сравнил своего клиента с Марио Фернандесом
Бувач о новом тренере «Динамо»: «Благодаря своему опыту и знаниям Славиша поможет нам сделать следующий шаг в развитии»
Стали известны условия продления контракта между «Динамо» и тренером Йокановичем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Динамо» прокомментировали подписание контракта с сербским тренером Йокановичем

Стали известны условия продления контракта между «Динамо» и тренером Йокановичем
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости