В «Динамо» отметили высокий профессионализм нового главного тренера Йокановича

В «Динамо» отметили высокий профессионализм нового главного тренера Йокановича

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал заключение контракта с главным тренером Славишей Йокановичем.

«Добро пожаловать в «Динамо», Славиша! Мы особенно признательны Йокановичу за его решение с учетом текущей ситуации. Славиша имеет богатый опыт работы в самых конкурентных лигах. Надеемся, что его высокий профессионализм и желание добиваться побед помогут клубу продолжать прогрессировать, достигать высоких результатов и привлекать зрителей зрелищным футболом на трибуны «ВТБ Арены», — цитирует Гафина пресс-служба «Динамо».

В пятницу «Динамо» объявило о подписании контракта с 53-летним сербским специалистом на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25.

Ранее серб тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды. Йоканович на посту главного тренера «Динамо» сменил Сандро Шварца.