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Степашин: «Тюкавин «Зениту» не нужен. Пусть мучаются со своими бразильцами или с Чистяковым»

Сергей Разин
корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился впечатлениями от игры форварда Константина Тюкавина.

— Агент Тюкавина ярко высказывается в СМИ? На то он и агент, чтобы разговаривать так в прессе, он так деньги зарабатывает, — приводит слова Степашина «РБ Спорт». Тюкавин через 2-3 года станет лучшим нападающим России. Я ему об этом говорил, кстати. Он архангельский, нормальный парень — когда тяжело, он не белеет, а краснеет. Тюкавин еще забьет свои мячи! Косте всего 20 лет, о чем можно говорить?

— Говорят, он может перейти в «Зенит».

— «Динамо» не рассматривает вариант расставания с Тюкавиным, да и «Зениту» он не нужен. Пусть они мучаются со своими бразильцами или с Чистяковым.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 15 матчей, в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-stepashin-tyukavin-ne-nuzhen-zenitu-pust-oni-muchayutsya-s-chistyakovy-m/
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Константин Тюкавин
Сергей Степашин
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