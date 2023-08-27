В «Динамо» поприветствовали Чавеса и Карраскаля
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поприветствовал новичков Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля, которые сегодня, 27 августа, стали игроками московского клуба.
— Дорогие наши новички, мы рады здесь вас видеть! Это долгожданный для «Динамо» день. И на Красной площади мы приветствуем двух игроков своих национальных сборных. Мы очень рады видеть Луиса и Хорхе у нас в клубе.
— Можно ли сказать, что вы решили приобрести Карраскаля после ухода Захаряна в «Реал Сосьедад»?
— В какой-то степени уход Захаряна сильно поменял ситуацию в составе. Но переговоры по Хорхе мы начали до ухода Захаряна. Хорошо, что нам удалось быстро закрыть сделку с ЦСКА.
— Трансфер Чавеса был уникальным. В чем заключалась главная сложность?
— Не буду сильно углубляться в детали. Проблема трансфера Чавеса заключалась в том, что он не был между клубами. Чавесу пришлось выкупать свой контракт. Игроку нужно было многое сделать. Мы благодарны ему и его агентам за проделанную работу. Пусть он теперь приносит пользу команде на поле.
— Трансфертная кампания «Динамо» закончилась?
— Ключевые задачи мы решили. Теперь будет приобретать игроков, если из нашего состава кто-то уйдет.
27-летний Чавес перешел в «Динамо» из мексиканской «Пачуки». 25-летний Карраскаль ранее выступал в ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
9
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
10
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
11
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0