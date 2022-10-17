В ЦСКА отреагировали на критику Салиховой в адрес Федотова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдопосле матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2) прокомментировал критику Заремы Салиховой в адрес главного тренера армейцев Владимира Федотова.

«Сейчас некоторые пытаются интерпретировать слова нашего главного тренера про Абаскаля неуважительным образом. Если посмотреть кадры с пресс-конференции, то можно увидеть, что Владимир Валентинович был в замешательстве и, наоборот, решил снизить градус, заявляя, что не было никакого броска со стороны главного тренера соперника, а были какие-то телодвижения рядом, но не более.

При вырывании из контекста получается не очень удачная формулировка, но Федотов не хотел оскорбить Абаскаля. В чем неуважение? Неуважение есть только в формулировке Заремы Салиховой «Нельзя выбить «Сочи» из человека». Это как раз прямое оскорбление нашего главного тренера, клуба «Сочи» и города Сочи. Можно сравнить и решить, что действительно является нелицеприятным высказыванием", — приводит слова Брейдо «Чемпионат».

На пресс-конференции Федотов на вопрос о том, что Абаскаль бросился на него, ответил, что «что-то рядом прыгало».