В ЦСКА опровергли информацию о переговорах с тренером «Целе» Риерой

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о том, что клуб вел переговоры с главным тренером словенского «Целе» Альбертом Риерой.

Ранее издание Buzz Spor сообщило, что московский клуб предлагал 43-летнему испанцу контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год. Утверждалось, что специалистом также интересуется турецкий «Газиантеп».

«Альберт Риера не рассматривался на пост главного тренера ЦСКА. Тем более забавно читать о точной сумме, да еще и столь внушительной, при полном отсутствии каких-либо обсуждений», — написал в своем Telegram-канале Брейдо.

Риера возглавляет «Целе» с июля 2024 года. Под его руководством команда заняла четвертое место в чемпионате Словении-2024/25, выиграла Кубок страны и дошла до четвертьфинала Лиги конференций, в котором уступила «Фиорентине» (3:4 по сумме двух матчей).

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин заявил «СЭ», что ЦСКА не делал официального предложения по Риере, но добавил, что со специалистом связывались люди из московского клуба.

9 июня стало известно, что главный тренер ЦСКА Марко Николич покинул свой пост. Серб тренировал армейцев с июля 2024 года, вместе с ним красно-синие выиграли Кубок России и стали бронзовыми призерами РПЛ. 14 июня Николич возглавил греческий АЕК.