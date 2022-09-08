В «Аланьяспоре» ответили на вопрос о переходе Мевли в «Спартак»

Генеральный координатор «Аланьяспора» Мавлутхан Чавушоглу в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, возможен ли переход защитника турецкой команды Михи Мевли в «Спартак».

«Пока еще ничего не ясно. Могу сказать, что, несмотря на скорое закрытие трансферного окна в России, переход Мевли в «Спартак» до сих пор возможен», — сказал Чавушоглу «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал о переговорах «Спартака» с «Аланьяспором» по трансферу Мевли.

Мевля выступает за «Аланьяспор» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне 32-летний словенец принял участие в 1 матче команды и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.