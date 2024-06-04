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Ловчев объяснил, что может помешать Николичу в ЦСКА

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Заслуженный тренер России Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение в ЦСКА Марко Николича.

«Не особо доверяю неизвестным тренерам, а у нас в последнее время их любят назначать. Особенно много специалистов из стран бывшей Югославии. Однако Николич за время, проведенное в РПЛ, стал заметной фигурой. Более того, футболисты о нем очень хорошо отзываются. При этом «Локомотив» с ним выглядел довольно прилично.

Могу точно сказать, Николичу дадут время поработать, потому что у ЦСКА, возможно, лучший руководитель, который не меняет тренеров как перчатки. В московской команде даже слухов практически нет об увольнениях. Там людям дают работать. Вопрос только в том, как у красно-синих будет со скамейкой, поскольку сейчас глубины состава не хватает. Это может помешать Николичу достичь необходимого результата", — сказал Ловчев «СЭ».

Во вторник, 4 июня, ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем. В минувшем сезоне серб тренировал «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата. 3 июня ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера клуба.

Александр Абустин

Евгений Ловчев
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

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Пари Нижний Новгород

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