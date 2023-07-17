В агенстве Санчеса сообщили, что упорно работают над переходом игрока в «Спартак»

В агентстве FV Players, представляющем интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, ответили на вопрос «СЭ» о ходе переговоров со «Спартаком».

«Переход Санчеса в «Спартак» остается одним из возможных вариантов. Мы до сих пор упорно работаем, чтобы это случилось», — сообщили «СЭ» в агенстве.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне 27-летний колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

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