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Сегодня, 15:29

«Уфа» и португальский полузащитник Родригеш расторгли контракт

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Уфа» и португальский полузащитник Тьяго Родригеш расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний футболист перешел в команду на правах свободного агента в феврале 2022 года, соглашение было рассчитано до конца сезона-2021/22.

За это время Родригеш успел сыграть четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее ФИФА и УЕФА разрешили иностранным игрокам и тренерам покинуть чемпионат России, чтобы продолжать выступать в других странах вплоть до 30 июня.

Источник: https://t.me/fcufa_team/5042
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