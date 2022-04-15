«Уфа» и португальский полузащитник Родригеш расторгли контракт

«Уфа» и португальский полузащитник Тьяго Родригеш расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний футболист перешел в команду на правах свободного агента в феврале 2022 года, соглашение было рассчитано до конца сезона-2021/22.

За это время Родригеш успел сыграть четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее ФИФА и УЕФА разрешили иностранным игрокам и тренерам покинуть чемпионат России, чтобы продолжать выступать в других странах вплоть до 30 июня.