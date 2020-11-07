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Уткин мог перейти в ЦСКА прошлым летом

12:10
Даниил Уткин. Фото ФК "Краснодар"
Даниил Уткин. Фото ФК "Краснодар"
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Первый тренер полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина, Виталий Тасенко рассказал, что футболист мог перейти в ЦСКА минувшим летом.

— Его, кстати, ЦСКА хотел взять в межсезонье, — приводит «Матч ТВ» слова Тасенко. — Он, как и Шапи, был недоволен тем, сколько времени получал на поле, но сейчас вроде и тот, и другой в стартовом составе.

В сезоне-2020/21 Уткин провел за «Краснодар» 17 матчей, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1266611_Posle_infarkta_objehal_45_stran_Intervju_rostovskogo_futbolista_stavshego_fanatom_CSKA_on_zhe__pervyj_trener_Utkina_iz_Krasnodara

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