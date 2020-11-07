Уткин мог перейти в ЦСКА прошлым летом
Первый тренер полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина, Виталий Тасенко рассказал, что футболист мог перейти в ЦСКА минувшим летом.
— Его, кстати, ЦСКА хотел взять в межсезонье, — приводит «Матч ТВ» слова Тасенко. — Он, как и Шапи, был недоволен тем, сколько времени получал на поле, но сейчас вроде и тот, и другой в стартовом составе.
В сезоне-2020/21 Уткин провел за «Краснодар» 17 матчей, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1266611_Posle_infarkta_objehal_45_stran_Intervju_rostovskogo_futbolista_stavshego_fanatom_CSKA_on_zhe__pervyj_trener_Utkina_iz_Krasnodara