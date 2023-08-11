«Урал» выдал свой лучший старт в чемпионате России

«Урал» в четырех турах РПЛ-2023/24 набрал 10 очков.

Как сообщает Opta, у екатеринбургского клуба лучший в истории команды старт в чемпионате России.

11 августа в 4-м туре РПЛ «Урал» обыграл «Спартак» со счетом 3:2, благодаря голу Эрика Бикфалви на 90+4-й минуте.

«Урал» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице. Следующий матч в РПЛ команда проведет 19 августа против «Балтики».