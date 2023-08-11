Президент «Урала» назвал рядовой победу над «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу екатеринбургской команды над «Спартаком» (3:2) в матче 4-го тура РПЛ.

«Никаких особенных эмоций! Мы уже не в первый раз обыгрываем «Спартак»! Рядовая победа», — сказал Иванов «СЭ».

«Урал» набрал десять очков и вышел на чистое первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с девятью баллами остался на второй строчке.

На третьем месте в РПЛ так же с девятью очками расположился «Краснодар», который свой матч 4-го тура сыграет в воскресенье в гостях против «Оренбурга».