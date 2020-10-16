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«Урал» внес Погребняка в заявку на сезон

16:26
Павел Погребняк. Фото ФК "Урал"
Павел Погребняк. Фото ФК "Урал"
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«Урал» внес в заявку на сезон нападающего Павла Погребняка. 36-летний форвард выступал за екатеринбуржцев с 2018 по 2020 год, а в августе покинул клуб в связи с истечением срока соглашения.

Ранее о возвращении Погребняка объявил президент «Урала» Григорий Иванов, объяснивший, что клуб не хотел брать «в экстренном режиме непонятного иностранца».

В ноябре Погребняку исполнится 37 лет. В прошлом сезоне он отметился 5 голами в 19 матчах чемпионата и Кубка России.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/players/pool/

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