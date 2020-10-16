«Урал» внес Погребняка в заявку на сезон

«Урал» внес в заявку на сезон нападающего Павла Погребняка. 36-летний форвард выступал за екатеринбуржцев с 2018 по 2020 год, а в августе покинул клуб в связи с истечением срока соглашения.

Ранее о возвращении Погребняка объявил президент «Урала» Григорий Иванов, объяснивший, что клуб не хотел брать «в экстренном режиме непонятного иностранца».

В ноябре Погребняку исполнится 37 лет. В прошлом сезоне он отметился 5 голами в 19 матчах чемпионата и Кубка России.