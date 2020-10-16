«Урал» внес Погребняка в заявку на сезон
«Урал» внес в заявку на сезон нападающего Павла Погребняка. 36-летний форвард выступал за екатеринбуржцев с 2018 по 2020 год, а в августе покинул клуб в связи с истечением срока соглашения.
Ранее о возвращении Погребняка объявил президент «Урала» Григорий Иванов, объяснивший, что клуб не хотел брать «в экстренном режиме непонятного иностранца».
В ноябре Погребняку исполнится 37 лет. В прошлом сезоне он отметился 5 голами в 19 матчах чемпионата и Кубка России.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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