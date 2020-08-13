«Урал» утвердил новый состав совета директоров

Правительство Свердловской области, являющееся акционером «Урала», утвердило новый состав совета директоров клуба, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

В совет вошли 7 человек: Дмитрий Пумпянский, Леонид Рапопорт, Сергей Сосновских, Михаил Попов, Тигран Петросян, Михаил Черепанов и президент «Урала» Григорий Иванов.

На первом заседании совета директоров в обновленном составе, председателем был избран Дмитрий Пумпянский. Также, клуб сформировал трансферный комитет (председатель — Тигран Петросян) и комитет по развитию (председатель — Михаил Попов).

Состав совета директоров покинули Александр Левин, Михаил Ходорковский, Андрей Зяблицев и Никита Зубов.