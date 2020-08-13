«Урал» утвердил новый состав совета директоров
Правительство Свердловской области, являющееся акционером «Урала», утвердило новый состав совета директоров клуба, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.
В совет вошли 7 человек: Дмитрий Пумпянский, Леонид Рапопорт, Сергей Сосновских, Михаил Попов, Тигран Петросян, Михаил Черепанов и президент «Урала» Григорий Иванов.
На первом заседании совета директоров в обновленном составе, председателем был избран Дмитрий Пумпянский. Также, клуб сформировал трансферный комитет (председатель — Тигран Петросян) и комитет по развитию (председатель — Михаил Попов).
Состав совета директоров покинули Александр Левин, Михаил Ходорковский, Андрей Зяблицев и Никита Зубов.
Дополнительная информация:
http://fc-ural.ru/novosti/klub/dmitrij-pumpyanskij-vozglavil-sovet-direktorov-urala