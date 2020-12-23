«Урал» проведет сборы в ОАЭ и Турции

«Урал» опубликовал план зимних сборов. Как сообщает пресс-служба екатеринбуржского клуба, команда проведет первый сбор в ОАЭ, а второй — в Турции.

«Урал» начнет подготовку ко второй части сезона 14 января. Футболисты пройдут медобследование и сдадут тесты на коронавирус, после чего отправятся на сборы 17 января. Во время сборов команда планирует провести 6 товарищеских матчей.

Немного о наших планах на зиму:

??До 14 января — отдых??

??14-16 января — медобследование ?

??С 17 января — сборы ?? ??

__

??https://t.co/EzIS7u1gbz pic.twitter.com/gas3A4hRYT — ФК Урал (@FCURAL) December 23, 2020

После 19 туров Тинькофф РПЛ-2020/21 «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице с 21 очком.