«Урал» проведет сборы в ОАЭ и Турции
«Урал» опубликовал план зимних сборов. Как сообщает пресс-служба екатеринбуржского клуба, команда проведет первый сбор в ОАЭ, а второй — в Турции.
«Урал» начнет подготовку ко второй части сезона 14 января. Футболисты пройдут медобследование и сдадут тесты на коронавирус, после чего отправятся на сборы 17 января. Во время сборов команда планирует провести 6 товарищеских матчей.
Немного о наших планах на зиму:— ФК Урал (@FCURAL) December 23, 2020
??До 14 января — отдых??
??14-16 января — медобследование ?
??С 17 января — сборы ?? ??
__
??https://t.co/EzIS7u1gbz pic.twitter.com/gas3A4hRYT
После 19 туров Тинькофф РПЛ-2020/21 «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице с 21 очком.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю