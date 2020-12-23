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«Урал» проведет сборы в ОАЭ и Турции

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«Урал» опубликовал план зимних сборов. Как сообщает пресс-служба екатеринбуржского клуба, команда проведет первый сбор в ОАЭ, а второй — в Турции.

«Урал» начнет подготовку ко второй части сезона 14 января. Футболисты пройдут медобследование и сдадут тесты на коронавирус, после чего отправятся на сборы 17 января. Во время сборов команда планирует провести 6 товарищеских матчей.

После 19 туров Тинькофф РПЛ-2020/21 «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице с 21 очком.

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