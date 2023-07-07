«Урал» подписал бразильского защитника Итало

«Урал» подписал защитника португальской «Санта-Клары» Итало, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 21-летний футболист провел 12 игр в чемпионате Португалии и два матча в розыгрыше Кубка португальской лиги. Ранее новичок «Урала» выступал в дивизионах разного уровня чемпионата Бразилии. Соглашение Итало с «Санта-Кларой» было рассчитано до 30 июня 2026 года.